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Gheorghe Hagi'den istifa açıklaması

Romanya Ligi'nde Viitorul Constanta'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi 1-1 berabere biten Astra Giurgiu maçından sonra eleştirilerden yıprandığı ve yalnız hissettiği için görevi bırakacağını açıkladı

03 Şubat 2018, Cumartesi 19:43
Gheorghe Hagi'den istifa açıklaması
Medya ve taraftarların baskısı nedeniyle Viitorul Constanta'dan ayrılacağını belirten Gheorghe Hagi,  "Utancımdan eve gidemedim. İlk kez ülkemi terk etmeyi düşünüyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama en kısa zamanda bu projeyi bırakacağım. Bu iş artık bitti.


'BANA BURADA YER YOK'


Yeni bir yol çizmem gerekiyor çünkü bana burada yer yok. Bugünü asla unutmayacağım. Beni temelli olarak kaybettiniz. Dünya çapında yaptığımız yatırımlar Romanya'da dağıldı gitti. Sonra da 'neden Polonya ve Hollanda bize 3 atıyor' diye şikayet ediyoruz." dedi.


'BURADA FUTBOL YOK'


Romanya futboluna eleştirilerini sürdüren Hagi, "2021 yılında milli takımda benim yetiştirdiğim 11 oyuncu oynayacak. Burada futbolun içine çok fazla siyaset giriyor ve çok fazla tuzak kuruluyor. Burada futbol yok. Yaptığım en güzel şey çocuklara yatırım yapmak oldu. Bütün emeklerimi bu çocuklar için harcadım." ifadelerini kullandı.


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