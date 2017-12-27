Gianluigi Donnarumma kadroya alınmadı

Milan
'da taraftarların büyük tepkisine maruz kalan genç file bekçisi Gianluigi Donnarumma
ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.
18 yaşındaki başarılı kalecinin takımının Inter
ile oynayacağı İtalya Kupası
çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alınmadığı açıklandı.
İtalyan basınında şok etkisi yaratan kararın genç eldivenin son dönemlerde yaşadığı psikolojik problemler nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.
Genç yaşına rağmen Milan'ın as kalecisi konumunda bulunan Donnarumma, Verona
ile oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında taraftarların protestosuyla karşılaşmış ve mücadelenin ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğulmuştu.
Fanatik
Erdinç Şahin