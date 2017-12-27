Gianluigi Donnarumma kadroya alınmadı

Milan'da taraftarların protesto ettiği genç file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki kaleci, takımının bugün Inter ile oynayacağı İtalya Kupası maçının kadrosuna alınmadı.