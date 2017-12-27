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Gianluigi Donnarumma kadroya alınmadı

Milan'da taraftarların protesto ettiği genç file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki kaleci, takımının bugün Inter ile oynayacağı İtalya Kupası maçının kadrosuna alınmadı.

Gianluigi Donnarumma kadroya alınmadı
Milan'da taraftarların büyük tepkisine maruz kalan genç file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

18 yaşındaki başarılı kalecinin takımının Inter ile oynayacağı İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alınmadığı açıklandı.

İtalyan basınında şok etkisi yaratan kararın genç eldivenin son dönemlerde yaşadığı psikolojik problemler nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.

Genç yaşına rağmen Milan'ın as kalecisi konumunda bulunan Donnarumma, Verona ile oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında taraftarların protestosuyla karşılaşmış ve mücadelenin ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğulmuştu. 

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