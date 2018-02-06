Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza!

Erdinç Şahin

, hakkını aramak için'na karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyenbaşkanı, bunun sonucunda yayerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.Giannakopoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague'e itiraz hakkını kullanacağını belirtti.Euroelague'de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos'un 6 şampiyonluğu bulunuyor.