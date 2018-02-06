Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Giannakopoulos
, hakkını aramak için Euroleague Disiplin Kurulu
'na karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.
Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyen Panathinaikos
başkanı, bunun sonucunda ya Euroleague
yerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.
Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza!
Giannakopoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague'e itiraz hakkını kullanacağını belirtti.
Euroelague'de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos'un 6 şampiyonluğu bulunuyor.
NTVSpor
Erdinç Şahin