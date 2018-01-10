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Gianni Versace’nin malikanesi otele dönüşüyor

Gianni Versace’nin malikanesi otele dönüşüyor. Üstelik ünlü tasarımcının Miami’deki malikanesi şimdiden rezervasyon alıyor…
 

Gianni Versace’nin malikanesi otele dönüşüyor
Ünlü tasarımcı Gianni Versace, 1997’de yılında Miami’deki malikanesinin önünde öldürülmüştü. Günümüzde birçok turistin ziyaret ettiği malikane otel olarak kapılarını açıyor.

Lüks bir butik otele dönüşen malikane, Villa Casa Casuarina olarak anılacak. Üç katlı bina, 1930 yılında Standard Oil varisi Alden Freeman tarafından inşa edildi. 1992 yılında Versace, $2.95 milyona aldığı malikanenin yanındaki Revere Hoteli ise $3.7 milyona aldı. Binaları yenilemek için $32 milyon veren Versace, kendine göz kamaştırıcı bir yaşam alanı yarattı.



24 daireyi, 10 suite dönüştüren Versace’nin odalarında kalmak için gecelik 1,199 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. 24 karat altın ile çevrilen havuzda yüzmenin yanı sıra Gianni’s adındaki restoranda Akdeniz Mutfağının lezzetlerini deneyebilirsiniz. Versace’nin ünlü amblemi ile döşenen otelin Villa Suite’i, ünlü tasarımcının eski yatak odasıydı.
 
Bir ayı aşkın bir süre otelde çekim yapan American Crime Story’nin Gianni Versace hikayesi, ünlü tasarımcının gerçek yaşam alanında çekildi. Versace’nin anılarının ve trajik ölümünün yaşandığı bu lüks butik otel, rezervasyon almaya başladı bile!


 


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