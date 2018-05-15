Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımda eğitimin ve çalışmanın önemine değinerek, Balıkesir’in Bigadiç İlçesi’ne ziyareti sırasında hayvan yetiştiricisi bir çiftçi kadının, hastalanan düvesini kendisinin iyileştirdiğini anlattığını ancak böyle bir durumda üreticilerin imdadına veteriner hekimlerin ulaşması gerektiğini bildirdi.

10 BİN 551 KİŞİYE ATAMA

Habertürk'ün haberine göre, üretici ailelerin veteriner hekimlerin takibine zimmetlenmediği takdirde ileri gidilemeyeceğini vurgulayan Fakıbaba, hayvanlar hastalandığında veteriner hekimlere kolay ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Fakıbaba, “Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur” diye konuştu.