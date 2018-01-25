Gidiyoruz, görüyoruz, yazıyoruz

RIFAT ABABAY / POSTA GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

İdil Janet Demiray

Hayatı keyifli kılan, iş ve aş imkanı veren, eğitime, sanata, spora katkı yapan, demokrasiye, insan haklarına sahip çıkan, laik Türkiye’nin çağdaş yüzü olan, emeğe saygı duyan, kentini geliştirmek için canını dişine takıp çalışan, halkına verdiği sözleri tutan, yaşlıya huzur, gençlere gelecek sunan, bölgesini ranta asla kurban etmeyen, betonlaşmaya ‘Dur’ diyen, hemşerilerinin gönlünde taht kuran, oy için değil vatan için çalışan, seven ve sevilen belediye başkanları bu sayfaların saygın konukları olacak.‘Türkiye’nin En Çok Satan Gazetesi’ unvanını kesintisiz olarak yıllarca gururla taşıyan, halk gazetesi kavramı ile ülkeyi tanıştıran, 23 yıldır zirvede olan POSTA’nın ekibi bu başkanları ve bu kentleri ziyaret edecek.Kentin güzelliklerini, başkanın çalışmalarını yerinde görüp yazacak. Kent halkıyla görüşüp onların sözcüsü olacak. Siyaset üstü bir iş ortaya çıkacak. Tüm partilere ve tüm belediye başkanlarına eşit uzaklıktayız. Kriterimiz belli: Güzel kent, başarılı başkan. İlk durağımız 220 bin nüfuslu doğa harikası Silivri. İlk konuğumuz da yükselen kent Silivri’nin 9 yıldır belediye başkanı olan Özcan Işıklar.