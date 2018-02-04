Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid cinsel tacizle suçlanıyor

Can Hakman

ABD’li model, Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini ve bu saldırıda’in kurucularından’nun da rol oynadığını savundu. Bir başka model’ın taciz ifşasının yer aldığı tweet’i bir ekran görüntüsüyle Instagram’dan paylaşan Vee, “Teşekkürlervegibilerinin nasıl biri olduklarını ifşa etmenin tam zamanı! Paul ile şirketin ana merkezinde tanışmıştım ve beni evinde taciz ettikten sonra Muhammed ile ‘kahve’ içmeye göndermişti. Buluşmada onu elinde bir şampanya ile beni beklerken gördüm. Bana burada tecavüz etti. Onların elinde güç var diye neden sessiz kalıyoruz ki?” dedi ve #Bende etiketini paylaştı.69 yaşındakiise “Onunla buluştuğumda bu bir randevu değildi. Ve ona dokunmadım bile. Tamamen yalan!” diye konuştu.Hadid, modele karşı dava açılacağını söyledi.