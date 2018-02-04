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Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid cinsel tacizle suçlanıyor

ABD’li Miranda Vee isimli model, ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in iş adamı babası Muhammed Hadid’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

04 Şubat 2018, Pazar 13:07
Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Muhammed Hadid cinsel tacizle suçlanıyor
ABD’li model Miranda Vee, Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini ve bu saldırıda Guess’in kurucularından Paul Marciano’nun da rol oynadığını savundu. Bir başka model Kate Upton’ın taciz ifşasının yer aldığı tweet’i bir ekran görüntüsüyle Instagram’dan paylaşan Vee, “Teşekkürler Kate Upton, Muhammed Hadid ve Paul Marciano gibilerinin nasıl biri olduklarını ifşa etmenin tam zamanı! Paul ile şirketin ana merkezinde tanışmıştım ve beni evinde taciz ettikten sonra Muhammed ile ‘kahve’ içmeye göndermişti. Buluşmada onu elinde bir şampanya ile beni beklerken gördüm. Bana burada tecavüz etti. Onların elinde güç var diye neden sessiz kalıyoruz ki?” dedi ve #Bende etiketini paylaştı.


(Bella Hadid babasıyla)

69 yaşındaki Muhammed Hadid ise “Onunla buluştuğumda bu bir randevu değildi. Ve ona dokunmadım bile. Tamamen yalan!” diye konuştu. 

Hadid, modele karşı dava açılacağını söyledi.


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