Gina Haspel: CIA'i asla ve asla haşin sorgulama programına geri döndürmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı olan 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in Senato'daki onay oturumu başladı. Salonda savaş karşıtları 'İşkenceyi durdur, Gina'yı durdur', 'Guantanamo'yu kapat' sloganlarıyla protesto eylemi yaptı

Gina Haspel: CIA'i asla ve asla haşin sorgulama programına geri döndürmeyeceğim
11 Eylül saldırının ardından başlatılan terör zanlılarını kaçırıp esir alma ve işkenceden geçirme programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'na verdiği ifadede CIA'in esir alma ve işkence programlarına yeniden başlamasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

'CIA'İ GERİ DÖNDÜRMEYECEĞİM'


Haspel ''Bu ülkenin bağlı kalmaya karar verdiği yüksek ahlaki standartı destekliyorum. Asla ve alsa CIA'i haşin sorgu programına geri döndürmeyeceğim'' dedi.

İşkence kayıtlarının silinmesinin sorumlularından olduğunu teyit eden Haspel, ''CIA'in sorgu kasetlerinin silinmesinin kesinlikle savunucusuydum'' diye konuştu. Bunu ajanları korumak ve güvenliklerini sağlamakla gerekçelendirdi.

'İŞKENCE İŞE YARAMIYOR'


CIA'in müstakbel ilk kadın direktörü, teşkiların işkence programının mimarlarından olmadığını savundu ve 'işkencenin işe yaradığına inanmadığını' dile getirdi.

'İŞKENCEYİ DURDUR, GINA'YI DURDUR'


Ama salonda dinleyiciler arasında yer alan barış aktivistleri, 'İşkenceyi durdur, Gina'yı durdur', 'Guantanamo'yu kapat', 'Kanlı Gina' sloganlarıyla protesto eylemi yaptı.

Bazı eylemciler güvenlikçiler tarafından karga tulumba çıkarıldı.

Şu an CIA Direktörü Yardımcısı pozisyonunda olan Haspel, Rusya, Çin, İran'a karşı sahaya daha fazla ajan sürmek gerektiğini savundu.


 


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