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Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında

Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alındı 

Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında
N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile gözükmelerine yol açtığı belirtiliyor.

Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor.

Sahte tedavi için hastalar kadına 33 dolar ödüyor. Ülkede aylık ortalama gelir 48 dolar.



Polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını söylüyor.

Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200'den fazla kadın, Salı günü protesto gösterisi düzenledi.


AFRİKA'DA ŞİFACILAR OLDUKÇA YAYGIN 


Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında Afrikalıların yüzde 80'inin geleneksel tedavi yöntemleri uyguladığını açıkladı.

Protestoculardan biri yaptığı açıklamada "Bu kadını ilk görmeye gittiğimiz günden bu yana bir yıl geçti" dedi.

"İlk ziyaretimiz sırasında istifra etmemize yol açan bitkisel kürler verdi. Bizim için iyi olduğuna bizi inandırdı. Biri bunu almaya devam ettiği zaman, karnı da şişmeye başlıyor.

"Bir süre sonra, tekrar ziyaretine gittiğimizde, karnımıza dokunarak bizi muayene etti ve bize hamile olduğumuzu söyledi."


HEDİYE OLARAK TAVUK VE KUMAŞ VERİLİYOR


Camara'nın kendilerine doktora görünmemelerini tembihlediğini de söyleyen protestocu, hamile kaldıklarını öğrendikleri zaman şifacıya hediye olarak tavuk ve kumaşlar vermelerinin beklendiğini de söyledi.

Bazı kadınların 12 ila 16 ay boyunca karınlarının şiş kaldığı belirtiliyor.

47 kadını muayene eden bir doktor, kadınların uzun dönemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Camara ise, yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Camara gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kadınlara) rüyalarını gerçekleştirmeleri için yardım etmeye çok çalışıyorum ancak gerisi Allah'a kalmış" dedi.

Mahkemenin Camara'yı yakın zamanda insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan ceza vermesi bekleniyor.


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