Girdikleri evdeki peyniri bile çaldılar



GECE UYNANINCA FARK ETTİ



KUŞLARININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Denizli'de Alev ve Emin Eren çiftinin evine gece yarısı hırsız girdi. Evde bulunan elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyalarını, muhabbet kuşları ile buzdolabında bulunan peynir ve yiyecekleri çaldılar.Hırsızın evde olduğu anda derin bir uykuda olan ve gece 02.00 sularında uyanan Emin Eren evine hırsız girdiğini fark edince hemen polise haber verdi.Eren çiftinin, eve giren hırsızın sıktığı bir ilaç nedeniyle derin bir uykuya daldığı ve sesleri duymadığı belirlenirken Alev ve Emin Eren çifti, çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.Eve gelen polis evde inceleme yaparak soruşturma başlattı. Eren ailesi çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaşıp komşu ve dostlarından yardım isteyerek hırsızların bulunması için herkesin dikkatli olmasını istediler.