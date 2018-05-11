Girdikleri evdeki peyniri bile çaldılar
Denizli'de ilaç sıkarak ev sahiplerini uyutan hırsızlar, evdeki ziynet eşyalarını, muhabbet kuşlarını ve buzdolabındaki yiyecekleri çalarak kayıplara karıştılar
GECE UYNANINCA FARK ETTİ
Hırsızın evde olduğu anda derin bir uykuda olan ve gece 02.00 sularında uyanan Emin Eren evine hırsız girdiğini fark edince hemen polise haber verdi.
Eren çiftinin, eve giren hırsızın sıktığı bir ilaç nedeniyle derin bir uykuya daldığı ve sesleri duymadığı belirlenirken Alev ve Emin Eren çifti, çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KUŞLARININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİLER
Eve gelen polis evde inceleme yaparak soruşturma başlattı. Eren ailesi çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaşıp komşu ve dostlarından yardım isteyerek hırsızların bulunması için herkesin dikkatli olmasını istediler.