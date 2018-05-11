Girdikleri evdeki peyniri bile çaldılar

Denizli'de ilaç sıkarak ev sahiplerini uyutan hırsızlar, evdeki ziynet eşyalarını, muhabbet kuşlarını ve buzdolabındaki yiyecekleri çalarak kayıplara karıştılar

Girdikleri evdeki peyniri bile çaldılar
Denizli'de Alev ve Emin Eren çiftinin evine gece yarısı hırsız girdi. Evde bulunan elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyalarını, muhabbet kuşları ile buzdolabında bulunan peynir ve yiyecekleri çaldılar. 


GECE UYNANINCA FARK ETTİ


Hırsızın evde olduğu anda derin bir uykuda olan ve gece 02.00 sularında uyanan Emin Eren evine hırsız girdiğini fark edince hemen polise haber verdi. 

Eren çiftinin, eve giren hırsızın sıktığı bir ilaç nedeniyle derin bir uykuya daldığı ve sesleri duymadığı belirlenirken Alev ve Emin Eren çifti, çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


KUŞLARININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİLER


Eve gelen polis evde inceleme yaparak soruşturma başlattı. Eren ailesi çalınan kuşlarının fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaşıp komşu ve dostlarından yardım isteyerek hırsızların bulunması için herkesin dikkatli olmasını istediler.

 


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