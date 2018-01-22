Giresun’da baygın köpeği otoyola atan kişi tutuklandı

Giresun’da baygın haldeki köpeği ölmesi için sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cevazevine gönderildi

22 Ocak 2018, Pazartesi 21:17
Giresun’da baygın köpeği otoyola atan kişi tutuklandı
Dün gece baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan Beytullah U. (62), Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın’ın müracaatı sağlanırken, zanlı ‘mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten’ çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü.

Canlı yayın esnasında olayı fark eden iki arkadaş, şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şoke oldu.



Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. 


Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek sahil yoluna attıGiresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek sahil yoluna attı


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