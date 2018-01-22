Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek sahil yoluna attı

Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz sahil yoluna attığı görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:40
Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek sahil yoluna attı
Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü. Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu.


AKLİ DENGESİ BOZUK OLABİLİR


Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. 

Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşitme engelli çiftin sessiz mutluluğu

İşitme engelli çiftin sessiz mutluluğu
Kültür mantarı üretmeye başladı şimdi talebe yetişemiyor

Kültür mantarı üretmeye başladı şimdi talebe yetişemiyor
Karnından iki basketbol topu büyüklüğünde böbrek çıkarıldı

Karnından iki basketbol topu büyüklüğünde böbrek çıkarıldı
Sahte fotoğraftan gerçek aşk çıktı! (Emma Perrier ve Adem Güzel'in modern aşk hikayesi)

Sahte fotoğraftan gerçek aşk çıktı! (Emma Perrier ve Adem Güzel'in modern aşk hikayesi)
Dağlardan gelen çamurlu su, Kocaeli Körfezini iki renk yaptı

Dağlardan gelen çamurlu su, Kocaeli Körfezini iki renk yaptı
Gezgin ruhlu 2 kadın emekli maaşlarıyla 50 ülke gezdi

Gezgin ruhlu 2 kadın emekli maaşlarıyla 50 ülke gezdi
Öğretmenlerden öğrencilerine ilginç karne notu

Öğretmenlerden öğrencilerine ilginç karne notu
Kim Kardashian'a benzemek isteyen Brezilyalı model Jennifer Pamplona 12'inci ameliyatını Türkiye'de oldu

Kim Kardashian'a benzemek isteyen Brezilyalı model Jennifer Pamplona 12'inci ameliyatını Türkiye'de oldu
2017'de en çok gezilen 10 müze ve ören yeri

2017'de en çok gezilen 10 müze ve ören yeri
Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017 oldu

Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017 oldu
Tuğra bebek 310 gram dünyaya geldi

Tuğra bebek 310 gram dünyaya geldi