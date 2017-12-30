Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde bir bina inşaatında çalışan işçiler 32 yaşındaki Muhittin Duru ve 52 yaşındaki Ali Yiğit yüksek gerilim hattına kapılarak öldü.

Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
Olay, bu sabah Kemaliye Mahallesi´nde meydana geldi. Yörede bir ev inşaatında çalışan Muhittin Durdu ve Ali Yiğit, taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin çevredeki elektrik direğindeki tele temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılan işçiler yaşamlarını yitirirken, onlara yardım etmek isteyen bir başka işçi ise yaralandı. Yaralı işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, yaşamını yitiren 2 işçinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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