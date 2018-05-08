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Giresun'da görevli JÖH personeli Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Akbulut’un Giresun’un Bulancak ilçesinden konuşlu Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'nda görevli Uzman Çavuş olduğu öğrenildi

Giresun'da görevli JÖH personeli Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybetti
Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Ali Akbulut yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı özel otomobil, önünde gitmekte olan Hasan T. yönetimindeki 61 K 5781 plakalı kum kamyonuna arakadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) ağır yaralandı. Yozgat ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü Ali Akbulut’un Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda bir süredir uzman çavuş olarak görev yaptığı ve evli 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

İHA


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