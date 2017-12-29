Giresun'da vefat eden yaşlı kadının gömülmesine izin vermediler



11 GÜN SONRA MEZARDAN ÇIKARILDI



"MUHTAR KABUL ETMEDİ"



"ANNEMİ MEZARLIĞA ALMADILAR"



MUHTAR HEYETİ KARARIN GEREKÇESİNİ ANLATTI

Serap Belovacıklı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, ancak doğduğu Giresun'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyünde yaşayan Fatma Çoruh, bir süre önce tedavi için İstanbul'a götürüldü. Sağlık sorunları yaşayan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 11 gün önce hayatını kaybetti. Çocukları, vasiyetleri üzerine annelerinin cenazesini, İbrahimşeyh köyünde yıllar önce vefat eden ve köy mezarlığında toprağa verilen eşi Muharrem Çoruh'un yanına defnetmek istedi. Cenaze ile köye gelen aile, duydukları kararla şoke oldu.İbrahimşeyh köyünün Muhtarı Şinasi Dursun, aile bireylerine 'İkametgahı köyde olmayanlar köy mezarlığına gömülemez' kararı aldıklarını hatırlatarak define izin veremeyeceklerini bildirdi. Girişimlerden sonuç alamayan aile, Fatma Çoruh'un cenazesini köydeki evlerinin bahçesine gömdü. Aile, olayı Espiye Kaymakamlığı'na bildirerek şikayette bulundu.Kaymakamlığın devreye girmesiyle, muhtarlık bir kereye mahsus izin verdiğini açıkladı. Bunun üzerine dün akşam evinin bahçesindeki mezardan çıkarılan kadının cenazesi 11 gün sonra köy mezarlığındaki eşinin yanına defnedildi.Yaşanları anlatan Fatma Çoruh’un oğlu Yaşar Çoruh, muhtarlığının annesini köy mezarlığına kabul etmediğini belirterek, "Araya bazılarını koyduk, ama olmadı. Bunun üzerine babamdan kalan bahçemize gömdük. Ancak ailem bu durumu kabullenemedi. Defin için resmi makamlara başvuruldu. Daha sonra jandarma eşliğinde köy mezarlığına defnettik” dedi.Köye defni olay olan Çoruh'un kızı Aysel Dural da ailesinin 150 yıldır köy mezarlığını kullandığını dile getirerek, "Annem bu köyde yaşıyordu. Hasta olunca İstanbul’a götürdük. Ancak kaybettik. Sonra buraya defnetmek için getirdik. Fakat muhtar ve köy heyeti karar almışlar. Annemi mezarlığa almadılar. Kardeşimde bizim bahçemize defnetti. Daha sonra resmi yerlere başvurduk. Validen, belediyeden, kaymakamdan destek geldi. Annemin vasiyeti vardı. Vasiyeti 10 gün sonra yerine getirdik” diye konuştu.Köy ihtiyar heyetinden Mehmet Keskin ise köylerinin kalabalık olduğu için karar aldıklarını ifade ederek, “Köylüler olarak bir karar aldık. Köyümüz kalabalık. Mezarlığımızda gelecekte yer kalmayacağını düşündük. Burada olmayanları mezarlığa almama kararı aldık. Aile de 'Sadece bir seferliğine' deyince buraya koyduk. Başka almamamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.Muhtar heyetinden Arif Keskin ise aldıkları karar nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını kaydererek, "Çocukları annelerinin buraya gömülmesini istedi. Ancak bizim aldığımız karar olduğu için koydurmadık. Ancak muhtara başka kimsenin gelmeyeceğini söylemişler, muhtar da bir seferliğine izin vermiş. Bunların nüfusu burada değil. O nedenle mezarlıkları da orada” ifadesini kullandı.Bu arada İbrahimşeyh Köyü Muhtarı Şinasi Durmaz ise aldıkları karara ilişkin açıklama yapmak istemediğini söyledi.DHA