  • Haberler
  • Yaşam
  • Giresun'da asansör faciası! İki işçi hayatını kaybetti

Giresun'da asansör faciası! İki işçi hayatını kaybetti

Giresun'da inşaattaki asansörün düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti

27 Temmuz 2018, Cuma 16:30
A A

Kavaklar Mahallesi Yüzbaşısuyu Caddesi'nde inşaat halindeki binanın asansörü, içinde iki işçinin bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattan zemine düştü.

Asansörde bulunan işçiler Halil Demir (56) ve Şükrü Kaya (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir ve Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER