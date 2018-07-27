Kavaklar Mahallesi Yüzbaşısuyu Caddesi'nde inşaat halindeki binanın asansörü, içinde iki işçinin bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattan zemine düştü.

Asansörde bulunan işçiler Halil Demir (56) ve Şükrü Kaya (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir ve Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA