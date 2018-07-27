Giresun'da asansör faciası! İki işçi hayatını kaybetti
Giresun'da inşaattaki asansörün düşmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti
Kavaklar Mahallesi Yüzbaşısuyu Caddesi'nde inşaat halindeki binanın asansörü, içinde iki işçinin bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattan zemine düştü.
Asansörde bulunan işçiler Halil Demir (56) ve Şükrü Kaya (57), olay yerinde hayatını kaybetti.
Demir ve Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA