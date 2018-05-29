Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı.

İl genelinde etkili olan sağanak, Espiye ilçesindeki Uluburun Tüneli mevkisi ve Keşap ilçesi Düzköyaltı mevkisinde toprak kayması ve su birikintilerine sebep oldu.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Uluburun Tüneli mevkisinde yola kayan toprak ve su birikintileri sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Trabzon yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Düzköyaltı mevkisinde ise ulaşım tek şeritten sağlandı.

Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.