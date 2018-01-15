Giresunspor'da 'Dale' krizi

Erdinç Şahin

, mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayankonusunda açıklamalarda bulundu.Bozbağ, "küçük birkrizi çıktı. Pazar akşamı yanıma geldi veoynamak istemediğini iletti. Maçların başlamasına altı gün kala bana bunu söyledi. Bu olay beni bayağı üzdü ve sinirlendirdi. Çünkü ‘Giresun’a gelmek istemiyorum’ ciddi bir söz. Kendi ailevi sebeplerini öne sürdü. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şunun bilinmesini isterim. Görevde bulunduğum süre içerisinde Giresunspor ve Giresun şehrini her şeyin üstünde tuttum. Hiç kimsenin bugüne kadar bu şehri aşağıya indirmesine izin vermedim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Giresunspor’dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak" ifadelerini kullandı.