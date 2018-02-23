Giresunspor’da kötü gidişat engellenemiyor

AYKUT DEMİR DE ORADAYDI

Aykut Demir'in son hali şaşırttı

Erdinç Şahin

, kulüp tesislerindekatılımıyla dua ederek kurban kestirmişti. Dün Elazığspor’a karşı alınan mağlubiyetle birliktemağlubiyet serisi 3’e çıktı.Bozbağ Kurban kesme sonrası, “Biliyorsunuz bizim inancımıza göre de eğer üzerinizde bir şey varsa, musibet varsa böyle düşünüyorsanız kurban kestiririz. Allah kabul etsin kurbanımızı kestik duamızı ettik. İnşallah çalışmalarımız son hızla devam ediyor” demişti.Kısa süre önce imajını değiştirip, sarık ve cübbeye girende kurban kesme sırasında hazır bulundu. Trabzonspor'un eski futbolcusu Aykut, kurban kesilirken dua okudu.İkinci yarıya kötü başlayan’ı getirmişti.