Giresunspor’da kötü gidişat engellenemiyor

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ
, kulüp tesislerinde İl Müftüsü Muhittin Oral’ın
katılımıyla dua ederek kurban kestirmişti. Dün Elazığspor’a karşı alınan mağlubiyetle birlikte Giresunspor’un
mağlubiyet serisi 3’e çıktı.
Bozbağ Kurban kesme sonrası, “Biliyorsunuz bizim inancımıza göre de eğer üzerinizde bir şey varsa, musibet varsa böyle düşünüyorsanız kurban kestiririz. Allah kabul etsin kurbanımızı kestik duamızı ettik. İnşallah çalışmalarımız son hızla devam ediyor” demişti.
AYKUT DEMİR DE ORADAYDI
Kısa süre önce imajını değiştirip, sarık ve cübbeye giren Aykut Demir
de kurban kesme sırasında hazır bulundu. Trabzonspor'un eski futbolcusu Aykut, kurban kesilirken dua okudu.
Aykut Demir'in son hali şaşırttı
İkinci yarıya kötü başlayan Giresunspor, takımın başına Yılmaz Vural
’ı getirmişti.
Erdinç Şahin