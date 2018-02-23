Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı



27. TAKIMIYDI

Yaşar Can

Renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Yılmaz Vural, Giresunspor'la da anlaşamadı. Yılmaz Vural, 17 gün önce imza attığı Giresunspor'la yolları ayırdı.Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.