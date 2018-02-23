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Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Türkiye'de onlarca takım çalıştıran ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, son takımına da veda etti. Giresunspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdı

23 Şubat 2018, Cuma 13:24
Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Yılmaz Vural, Giresunspor'la da anlaşamadı. Yılmaz Vural, 17 gün önce imza attığı Giresunspor'la yolları ayırdı.


27. TAKIMIYDI


Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.


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