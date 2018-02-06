Giresunspor'dan Yılmaz Vural açıklaması

Erdinç Şahin

, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldığı şekildearasında bir anlaşma olmadığını söyledi.Yılmaz Vural ile sadece bir telefon görüşmesi yaptığı aktaran, "Telefon görüşmesinde de özellikle maddi açıdan çok ciddi bir uçurum olduğu görülüyor. Kendisiyle yarın İstanbul’da bir araya gelmeye düşünüyoruz." dedi."Ulusal medyanın yazdığı gibi bir anlaşma söz konusu değil, zaten kendisi şu anda Almanya’da. Onun için her şey artık yarınki görüşmede ortaya çıkar ama tekrar üzerine basarak söylüyorum, Yılmaz hoca ile aramızda maddi açıdan çok ciddi bir uçurum var, onu halledebilirsek kendisi Giresunspor’a hizmet etmeyi istiyor. Takımımız için hayırlısı ne ise Allah bize onu yapmayı nasip etsin."AA