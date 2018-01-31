Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Giresunspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i eleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Giresunspor, çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

31 Ocak 2018, Çarşamba 21:16
Giresunspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
HABERİMİZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

45.DK: İlk yarı sona erdi. Giresunspor 0 - 1 Fenerbahçe

41.DK: Fernandao'nun pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Aatif Chahechouhe yerden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

34.DK: Ev sahibi ekip gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Birinci ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Aykut Demir kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

26.DK: GOL! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile öne geçiyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hasan Ali ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Elif Elmas meşin yuvarlağı kafa ile uzak direğe doğru yönlendiriyor. Gelen topa yükselen Mehmet Topal kafa vuruşunu yapıyor ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

20.DK: Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Jones Carioca şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

12.DK: Orta alanda topla buluşan Mehmet Topal ileri uca doğru havadan uzun oynuyor. Savunmanın geri pası kısa düşünce araya Hasan Ali giriyor ve altıpas sol çaprazında vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ahmet Şahin gole izin vermiyor.

2.DK: Fenerbahçe'de Oğuz Güçtekin orta saha mücadelesinde rakibi Recep Aydın'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklamasıAykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Giresunspor'un ilk 11'i:

Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Kameni, Isla, Neustadter, Josef, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatıf, Samed, Fernandao, Elif Elmas


AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR KUPADA FORMDA


Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Giresunspor, sırasıyla Cizrespor, Menemen Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor ve Başakşehir'i kupanın dışına iterek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ederek 4. tura adını yazdırmıştı. Ardından İstanbulspor ile eşleşen Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi
Olivier Giroud resmen Chelsea'de!

Olivier Giroud resmen Chelsea'de!
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Antalyaspor, Nasri ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Nasri ile yollarını ayırdı
Volkan Şen Atiker Konyaspor’da

Volkan Şen Atiker Konyaspor’da
Demba Ba resmen Göztepe'de! (Demba Ba kimdir?)

Demba Ba resmen Göztepe'de! (Demba Ba kimdir?)
Galatasaray'da N'Diaye şoku!

Galatasaray'da N'Diaye şoku!
Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı

Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı
Son dakika! NTV Spor'un satışıyla ilgili çok önemli gelişme

Son dakika! NTV Spor'un satışıyla ilgili çok önemli gelişme
Beşiktaş'ın yeni yengesi Lucilen Pires...

Beşiktaş'ın yeni yengesi Lucilen Pires...
Göztepe'de Kerem Atakan Kesgin imzayı attı

Göztepe'de Kerem Atakan Kesgin imzayı attı