Giresunspor - Fenerbahçe (Maç özeti)

90+3. DK:

80.DK:

72.DK:

58.DK:

26.DK:

2.DK:

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması



AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR KUPADA FORMDA

Haber Merkezi

GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla penaltıdan golü buluyor. 2 - 1Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Jones Carioca ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Batuhan Altıntaş üzerine gelen bu topu kafa ile altıpas alanına doğru hareketlenen arkadaşı Henrique Almeida'ya indiriyor. Henrique Almeida topla buluşuyor ve düzelterek vuruşunu yapıyor. Meşin yuvarlak filelerle buluşuyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.Fenerbahçe'de Mehmet Topal rakibi Jones Carioca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.GOL! Giresunspor golü buluyor. 1 - 1Mathieu Valbuena'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Aatif Chahechouhe sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.Akın Çorap Giresunspor'da Abdülkerim Bardakçı rakibi Fernandao ile girdiği tartışma sonrasında sarı kart görüyor.Caner Arıcı sağ kanatta rakibi Aatif Chahechouhe'yu geçerek yerden ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Batuhan Altıntaş bu topa kayarak vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.İkinci yarı başladıFernandao'nun pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Aatif Chahechouhe yerden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.Ev sahibi ekip gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Çağlar Birinci ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Aykut Demir kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.GOL! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile öne geçiyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hasan Ali ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Elif Elmas meşin yuvarlağı kafa ile uzak direğe doğru yönlendiriyor. Gelen topa yükselen Mehmet Topal kafa vuruşunu yapıyor ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Jones Carioca şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.Orta alanda topla buluşan Mehmet Topal ileri uca doğru havadan uzun oynuyor. Savunmanın geri pası kısa düşünce araya Hasan Ali giriyor ve altıpas sol çaprazında vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ahmet Şahin gole izin vermiyor.Fenerbahçe'de Oğuz Güçtekin orta saha mücadelesinde rakibi Recep Aydın'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarAhmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, BatuhanKameni, Isla, Neustadter, Josef, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatıf, Samed, Fernandao, Elif ElmasZiraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Giresunspor, sırasıyla Cizrespor, Menemen Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor ve Başakşehir'i kupanın dışına iterek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.Kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ederek 4. tura adını yazdırmıştı. Ardından İstanbulspor ile eşleşen Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.