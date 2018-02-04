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Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti

Giresunspor’un tecrübeli teknik direktörü Metin Diyadin, İstanbulspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti
Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakasında İstanbulspor’a son saniyelerde yediği golle mağlup olan Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin, sorumluluğu dahilinde gereğini yapacağını söyledi.

Maçın ardından değerlendirme toplantısında, futbolculara soyunma odasında kararını söylediğini ve başkan ile de bir araya gelerek gereğini yapacağını ifade eden Diyadin, “Ben bir şey üzecek ya da zorlayacak davranış içinde bulunmam kendime yakıştığı yerde noktalarım” dedi.
 

'KENDİME YAKIŞTIĞI YERDE NOKTALARIM'


Diyadin, “Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok en yakın maç Bolu maçı. Biz bu senaryoyu birkaç hafta maalesef izledik. Kaçırdığımız pozisyonlardan sonra son dakikada kendi kalemizde gol yedik.

Bunun anlamı ise şöyle oluyor bir şeyler olmuyorsa en azından yoksa oyuncularımın istek, arzusu, performansı birlikteliğimiz Allah’a şükür hiç bir sıkıntı yoktu ama doğal olarak bizim mesleğimiz skor almaya yönelikti. Skor alamadığımız zaman bunun birinci derecede sorumluluk duygusu da teknik direktördedir ben de bu anlamda kendi sorumluluğumu her zaman bilirim daha önceki haftalarda da söyledim. Ben bir şey üzecek ya da zorlayacak davranış içinde bulunmam kendime yakıştığı yerde noktalarım” şeklinde konuştu.
 

'GOL SIKINTISI VAR'


Giresunspor’un hedefine ulaşacağını belirten Diyadin, şöyle devam etti:

“İyi bir takım var, kesinlikle hedefine ulaşacağına da eminim sadece söylediğim gibi gol sıkıntısı vardı onu aşamayınca yapacak fazla bir şey yok. Bir değişiklik iyi gelir Giresunspor’a, az önce oyuncularımla da paylaştım, canlı yayında da paylaştım birazdan da başkan ile de bir araya geliriz kendileriyle de paylaşıp böyle olması çok uygun diye düşünüyorum.”

(Resul Yanbul/İHA)


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