İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Girişimci Hamdi Ulukaya’nın Chobani’si 10 yaşında

Hamdi Ulukaya, Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarısının 10’uncu yılını herkese ücretsiz Chobani yoğurt sunarak kutluyor

14 Şubat 2018, Çarşamba 12:00
Girişimci Hamdi Ulukaya’nın Chobani’si 10 yaşında
Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarılı öyküsü ile dikkat çeken girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt markası Chobani, 10’uncu yılını kutluyor. “Herkese daha sağlıklı ürünler sunma” misyonu ve 5 kişilik kadrosuyla kurduğu Chobani’yi, 2 bin çalışanıyla Amerika’nın en büyük ikinci yoğurt üreticisi konumuna taşıyan Ulukaya, 10’uncu yıl dönümünü tüm destekçilerine teşekkür etmek için Amerika’nın bir ucundan öbür ucuna ücretsiz yoğurt verecekleri özel bir kampanya ile kutlayacaklarını açıkladı. 3 hafta sürecek kampanya, Hamdi Ulukaya’nın katılımıyla, New York’un Grand Central tren istasyonunda interaktif bir etkinlikle duyuruldu. Ulukaya, kampanyanın detaylarını Facebook Live aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

Chobani CEO’su ve Kurucusu Hamdi Ulukaya; “Chobani’de İlk günden beri; yoğurdu doğanın bize verdiği güzelliğiyle sunmayı, çok özel insanlarla ürettiğimiz ürünlerimizi herkes için ulaşılabilir kılmayı değerlerimizden ödün vermeden sürdürüyoruz” dedi.

10 yıl önce New York’un kuzeyindeki küçük bir fabrikada başlayan hikâyelerinin, büyüyerek bambaşka bir yolculuğa dönüştüğünü anlatan Ulukaya, “Chobani, tek bir kişinin çabası ya da hayâli ile bu noktaya gelmedi. Ekibimizden, parçası olduğumuz topluluğa ve yoğurdumuzu seven milyonlarca insana kadar bu yolculukta bizimle olan her bir kişinin başarımızda katkısı var” diye konuştu. Ulukaya, “Bugün bizim için büyük önem taşıyan bu kilometre taşını mümkün olduğunca çok kişiyle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Chobani ailesi adına bizi bu başarıya taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

10. YILI ŞEREFİNE MARKA İMAJINI YENİLEDİ


Geçtiğimiz Kasım ayında 10’uncu yılı şerefine kurumsal kimliğini “evrensel iyilik” vizyonu ile uyumlu bir şekilde yenileyen Chobani, “iyilik” kavramını nasıl tanımladığını ve bu hedefe ulaşmak için markanın hangi yöne yatırım yapacağını da bu kapsamda açıkladı. Buna göre Chobani, “evrensel iyilik” söylemi ile “beslenmede iyilik”, “toplumda iyilik” ve “çevrede iyilik” başlıkları altında faaliyetlerine devam edecek.


HUG İLE TÜRKİYE’DE HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR


Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türkiye’de girişimcilik alanında hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere eğitim ve danışmanlık desteği verebilmek için 5 milyon dolar yatırım yapan Ulukaya, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yapan 24 girişimci adayı ve 6 startup’ın bu fondan tamamen karşılıksız olarak yararlanmasını sağladı. Hamdi Ulukaya Girişimi, bu yıl da 24 girişimci adayı ve 6 startup’ı destek programına dahil etmek üzere Amerika’ya davet edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AGİ'den 6 milyon 245 bin çalışan yararlanacak

AGİ'den 6 milyon 245 bin çalışan yararlanacak
Yabancı ziyaretçi sayısında zirve Rusların

Yabancı ziyaretçi sayısında zirve Rusların
Booking, Türkiye'ye dönüş sinyalini verdi

Booking, Türkiye'ye dönüş sinyalini verdi
Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)

Kolsuz Agop'un bilinmeyen hayatı... (Agop Kotoğyan kimdir?)
Karayipler’e Türk akını...

Karayipler’e Türk akını...
Eurodan tarihi rekor! (Dolar ve euro ne kadar?)

Eurodan tarihi rekor! (Dolar ve euro ne kadar?)
Avrupalı turist geri dönmeye başladı, erken rezervasyon fırsatları nisanda bitebilir

Avrupalı turist geri dönmeye başladı, erken rezervasyon fırsatları nisanda bitebilir
İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkat

İş yerinde yaşanan ilişkilerin sonuçlarına dikkat
İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok Sivaslılar yaşıyor

İstanbul Avrupa Yakası'nda en çok Sivaslılar yaşıyor
Yönetmelik nisan ayında yürürlüğe giriyor

Yönetmelik nisan ayında yürürlüğe giriyor
Bakanlık, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı

Bakanlık, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı