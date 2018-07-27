Gırtlağına yapışan sülük ameliyatla çıkartıldı

Hayvancılık yapan Mustafa Doğru, ses kısıklığı ve ağzından kan geldiği şikayetiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Doğru’nun gırtlağına sülük yapıştığı tespit edildi.

Doğru’nun gırtlağındaki canlı sülük operasyonla çıkartıldı. Ameliyattan sonra bir süre gözetim altında tutulan Doğru, taburcu edildi.

Doğru’nun bir göletten ağzıyla hortumla su çektiği esnada gırtlağına sülüğün yapıştığı öğrenildi.

AA



