'Gitmek istediğiniz yere geldiniz' diyerek otogara bıraktılar

ARALARINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR

Senim Tanay

İran üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Ağrı’da anlaştıkları otobüsle iş bulmak amacıyla Ankara ve İstanbul’a gitmek isteyen 37’si Afganistan, 7’si Pakistan, 2’si Bangladeş uyruklu 46 kişi, gitmek istedikleri yere geldikleri söylenerek Artvin otogarına bırakıldı.Otogardaki vatandaşların polise arayarak bilgi vermesi üzerine kaçak göçmenler polisler tarafından yakalandı.Aralarında yaşları 2-5 arası değişen 3 çocuk ile 3 kadının da bulunduğu kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.