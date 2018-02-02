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'Gitmek istediğiniz yere geldiniz' diyerek otogara bıraktılar

Ankara ve İstanbul’a gidip iş bulmak için Artvin’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 46 yabancı uyruklu kişi yakalandı

02 Şubat 2018, Cuma 12:24
'Gitmek istediğiniz yere geldiniz' diyerek otogara bıraktılar
İran üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Ağrı’da anlaştıkları otobüsle iş bulmak amacıyla Ankara ve İstanbul’a gitmek isteyen 37’si Afganistan, 7’si Pakistan, 2’si Bangladeş uyruklu 46 kişi, gitmek istedikleri yere geldikleri söylenerek Artvin otogarına bırakıldı.

Otogardaki vatandaşların polise arayarak bilgi vermesi üzerine kaçak göçmenler polisler tarafından yakalandı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR

Aralarında yaşları 2-5 arası değişen 3 çocuk ile 3 kadının da bulunduğu kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

 


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