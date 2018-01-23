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Giuliano'dan Fenerbahçe doktorlarını şaşırtan istek!

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlanan Giuliano'dan kulüp doktorlarını şaşkına çeviren bir istek geldi.

Giuliano'dan Fenerbahçe doktorlarını şaşırtan istek!
Süper Lig’in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Göztepe’ye karşı son dakika golüyle zafere ulaşan Fenerbahçe’de, maçın en talihsiz anı Giuliano’nun yaşadığı sakatlık oldu. 

Bir pozisyonda yerde kalan ve omzu çıkan Brezilyalı yıldız acılar içinde tedavi edilirken, Brezilyalı'nın doktor Burak Kunduracıoğlu’ndan isteği büyük şaşkınlık yarattı. 
 

"OYNAYABİLİRİM"


Kolu adeta düşmüş gibi duran Brezilyalı bu duruma aldırış etmedi ve doktordan omzuna iyi bir bandaj yapıp kendisini sahaya göndermesini istedi. Çıkan omzunun yerine takılmasından sonra oyuna devam edebileceğini belirten Giuliano’nun bu isteği doğal olarak sağlık ekibi tarafından onaylamadı. Doktor, golcü oyuncuya “Omzunun halini görmüyor musun? Bu şekilde devam edemezsin” derken Giuliano ise bu çılgın isteğini yineledi.
 

HASTANEYE KALDIRILDI


Daha sonra oyundan çıkarılan ve hastaneye götürülen Giuliano’nun omzu yerine takılırken, Fenerbahçe’de sakatlar kervanına bir yeni oyuncu daha eklenmiş oldu.  Bu sezon başında Sarı-Lacivertli takıma katılan Brezilyalı futbolcunun sahaya geri dönmek gibi bir istekte bulunmasının ise iki sebebi olduğu anlaşıldı:

Maçın o esnadan berabere devam etmesi ve Fenerbahçe’nin mutlak galibiyete ihtiyacı olmasının yanı sıra Giuliano’yu takip etmek için gelen Brezilya Milli Takımı’nın yardımcı antrenörleri Cleber Xavier ve Fernando’nun da maçta olmaları...

Şampiyonluğu çok isteyen ve Dünya Kupası’na katılma hayali kuran Giuliano’nun bu tavrı herkesten büyük beğeni aldı.

Habertürk
 


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