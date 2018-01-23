Giuliano'dan Fenerbahçe doktorlarını şaşırtan istek!

"OYNAYABİLİRİM"

HASTANEYE KALDIRILDI

Erdinç Şahin

’in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında’ye karşı son dakika golüyle zafere ulaşan’de, maçın en talihsiz anı’nun yaşadığı sakatlık oldu.Bir pozisyonda yerde kalan ve omzu çıkanyıldız acılar içinde tedavi edilirken, Brezilyalı'nın doktor’ndan isteği büyük şaşkınlık yarattı.Kolu adeta düşmüş gibi duran Brezilyalı bu duruma aldırış etmedi ve doktordan omzuna iyi bir bandaj yapıp kendisini sahaya göndermesini istedi. Çıkan omzunun yerine takılmasından sonra oyuna devam edebileceğini belirten’nun bu isteği doğal olarak sağlık ekibi tarafından onaylamadı. Doktor, golcü oyuncuyaderkenise bu çılgın isteğini yineledi.Daha sonra oyundan çıkarılan ve hastaneye götürülen’nun omzu yerine takılırken, Fenerbahçe’de sakatlar kervanına bir yeni oyuncu daha eklenmiş oldu. Bu sezon başında Sarı-Lacivertli takıma katılan Brezilyalı futbolcunun sahaya geri dönmek gibi bir istekte bulunmasının ise iki sebebi olduğu anlaşıldı:Maçın o esnadan berabere devam etmesi ve Fenerbahçe’nin mutlak galibiyete ihtiyacı olmasının yanı sıra Giuliano’yu takip etmek için gelen Brezilya Milli Takımı’nın yardımcı antrenörleri’nun da maçta olmaları...Şampiyonluğu çok isteyen ve Dünya Kupası’na katılma hayali kuran Giuliano’nun bu tavrı herkesten büyük beğeni aldı.