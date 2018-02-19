Giuliano'dan mill takım açıklaması



'SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ'



'PERFORMANSIMI SÜRDÜRÜRSEM BENİ SEÇECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Haber Merkezi

Giuliano şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini savundu. Beşiktaş maçını kilit maçlardan biri olarak gören Brezilyalı futbolcu, 'Çok zorlu bir karşılaşma olacak bizim için ama bunun farkındayız takım olarak.Başakşehir bizi gerçekten oyun olarak çok zorladı. En güçlü rakiplerimizden biri ve bu güçleriyle sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum.Galatasaray'ın oyun tarzı daha farklı ama onlar da oldukça güçlü ve Başakşehir ile birlikte onların da sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.Deneyimli futbolcu kendi gol rekorunu kırmak istediğini söyledi. Geride kalan haftalarda 11 gole imza atan Giuliano "Daha önce Zenit'te bir sezonda 17 gol atmıştım. Henüz bu rakama ulaşmama çok var. Ama bunun için çalışıyorum ve umarım başaracağım." ifadelerini kullandı.Giuliano Brezilya Milli Takımına çağrılmak istediğini ve bu konuda da kendisine güvendiğini söyledi. "Artık dünyanın her yerinde futbol izleniyor. Bu yüzden Türkiye'de oynamamın bir sorun yaratacağını düşünmüyorum." diyen deneyimli futbolcu "Talisca mı seçilir ben mi seçilirim buna milli takım yetkilileri karar verecek.Brezilya Milli Takımı'nda biz 3 forvet ve arkalarındaki 3 orta saha ile oynuyoruz. Bu da temel bir 10 numaranın olmadığı anlamına geliyor.Ben de öndeki 3 forvetin arkasında, Casemiro'nun önündeki ikiliden biri olarak forma giyiyorum. Bu performansımı sürdürürsem beni seçeceklerini düşünüyorum." yorumunda bulundu.