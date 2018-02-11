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Giuliano doktorları dinlemedi! Başakşehir maçında ilk 11'de

Doktorlar “Sakatlığın tekrarlayabilir” diye uyardı ama Giuliano geri adım atmadı. Göztepe maçında omzundan sakatlanan ve beklenenden bir hafta önce idmanlara çıkan Fenerbahçe'nin sambacısı zorlu Başakşehir deplasmanında ilk 11'de olacak.

Giuliano doktorları dinlemedi! Başakşehir maçında ilk 11'de
Fenerbahçe'de hafta başından bu yana merak edilen, "Giuliano oynayacak mı?" sorusunun yanıtı dün yapılan antrenmanda belli oldu. 

Brezilyalı'nın hafta başından bu yana yapılan antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve bugün oynanacak zorlu Başakşehir mücadelesinde ilk 11'e alınması kararlaştırıldı.
 

"SORUMLULUK BENİM"


Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle 3 gün askılıkla gezen Giuliano, beklenenden 1 hafta önce antrenmanlara katılmıştı. Brezilyalı yıldız, sağlık heyetinin, "Üzerine düştüğünde veya ikili mücadelelerde zorladığında omzundaki sakatlık daha uzun süreli olarak tekrarlayabilir" uyarısına rağmen "Kendimi kollayarak oynarım. Sorumluluk benim" diyerek takıma dahil oldu. Bu hafta tüm antrenmanlarda yer alan Giuliano'nun performansı, teknik heyet tarafından olumlu bulundu.
 

ÖN ALANDA BASKI YAPACAK


Aykut Kocaman'ın özellikle ön alanda baskı konusunda takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Giuliano'nun aşırı oynama isteği nedeniyle bu yönde karar verdiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu maça başlayacak, ilerleyen dakikalarda fizik olarak düşüş gözlenirse oyundan alınacak.
 

KOCAMAN'IN SEÇİMİ: SOLDADO&VALBUENA


Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir maçı öncesinde 2 bölge için kararsızlık yaşıyor. İleri ikilide Giuliano'nun yanında kime forma vereceği konusunda henüz net karar verilmedi. Kocaman, Soldado, Fernandao ve Alper arasından tercih yapacak. Soldado bu bölgede en kuvvetli aday. Valbuena'nın hücum katkısı nedeniyle bu oyuncuyu sol kanatta kullanmak isteyen Kocaman, Başakşehir'in en etkili hücum bölgesi olan Caiçara-Visca ikilisine hücumla karşılık vermek istiyor.


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