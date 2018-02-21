Giuliano, dünya yıldızlarını solladı

36 ŞUT, 13 İSABET, 10 GOL

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Erdinç Şahin

'ten 7 milyon Euro'ya transfer edilenbu sezonnin yıldızı oldu. Brezilyalı, attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumasını sağlayan isimlerin başında geldi. 27 yaşındaki yıldız, forvet arkasında görev yapmasına rağmen rakip fileleri 10 kez sarsarak takımının ligdeki en skorer ismi oldu.ayrıca müthiş bir istatistiğe imza attı.Brezilyalı futbolcu ligde görev yaptığı 19 karşılaşmada 36 şut denemesinde bulunurken bunların 13'ünde isabet sağladı. Giuliano, 13 isabetli şutundan 10 gol çıkarttı. Ligde 27 yaşındaki futbolcunun şutunu kurtarmayı başaran sadece 3 file bekçisi bulunuyor! 15 Ekim'deki Yeni Malatya maçında Ertaç Özbir, 18 Aralık'taki Karabük karşılaşmasında Çağlar Şahin Akbaba ve 11 Şubat'ta oynanan Başakşehir mücadelesinde Volkan Babacan, Giuliano'nun şutları karşısında 1'er kurtarışa imza attı.Giuliano, bu yüzdesiyle birçok dünyaca ünlü yıldızı geride bıraktı. Örneğin Real Madrid'li Cristiano Ronaldo 48 isabetli şutunda 12 gol, Atletico Madrid'li Griezmann'ın 25 şutunda 8 gol, Juventus'lu Dybala 32 şutunda 14 gol, Chelsea'li Hazard ise 30 şutta 11 gol buldu.