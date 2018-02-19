Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...

"TEK HEDEFİMİZ VAR"

"GÜCÜ HAREKET GEÇİRDİM"

Erdinç Şahin

’nin bu sezonki kahramanı olan, omzunda bandajla çıktığı Aytemiz Alanya maçında da şovunu yaptı. Sambacı, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmayı unuttu ve gözünümaçına dikti. 27 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takım yetkililerinin kendisini izlemek için gelecekleri derbi için son derece iddialı.’ta zorlu bir atmosfere çıkacaklarını söyleyerek, “Buna rağmen bizim için tek hedef kazanmak. Başakşehir maçına da zorlu bir süreç sonrası gidip, gereken sonucu aldık. Liderden 5 puan gerideydik. Farkı düşürdük. Derbiyi kazanarak Beşiktaş ile aramızdaki farkı 6’ya çıkartarak ezeli rakibimizi şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” dedi., çok güçlü bir takım olduklarının altını çizerek, “Bana düşen bu gücü harekete geçirmekti. Bunu çok iyi yaptığıma inanıyorum. Takım olarak özgüvenimizi kazandık. Artık seri galibiyetler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.