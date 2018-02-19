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Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...

Aytemiz Alanya maçının yıldızı Giuliano, Beşiktaş derbisiyle ilgili iddialı konuştu: Zorlu bir atmosfere çıkacağız ancak rakibimizi yenip, yarışın dışına itmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.

Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...
Fenerbahçe’nin bu sezonki kahramanı olan Giuliano, omzunda bandajla çıktığı Aytemiz Alanya maçında da şovunu yaptı. Sambacı, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmayı unuttu ve gözünü Beşiktaş maçına dikti. 27 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takım yetkililerinin kendisini izlemek için gelecekleri derbi için son derece iddialı.
 

"TEK HEDEFİMİZ VAR"


Giuliano, Vodafone Park’ta zorlu bir atmosfere çıkacaklarını söyleyerek, “Buna rağmen bizim için tek hedef kazanmak. Başakşehir maçına da zorlu bir süreç sonrası gidip, gereken sonucu aldık. Liderden 5 puan gerideydik. Farkı düşürdük. Derbiyi kazanarak Beşiktaş ile aramızdaki farkı 6’ya çıkartarak ezeli rakibimizi şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” dedi.
 

"GÜCÜ HAREKET GEÇİRDİM"


Brezilyalı, çok güçlü bir takım olduklarının altını çizerek, “Bana düşen bu gücü harekete geçirmekti. Bunu çok iyi yaptığıma inanıyorum. Takım olarak özgüvenimizi kazandık. Artık seri galibiyetler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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