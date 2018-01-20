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Giuliano golün peşinde

Fenerbahçe'de gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Giuliano, Göztepe karşısında tribünleri coşturmak istiyor.

Giuliano golün peşinde
Sezon başında Zenit’ten transfer edilen ve normalde orta saha oyuncusu olarak alınan Giuliano, attığı gollerle bir anda Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili silahı haline gelmişti.

2018’de de gol sevinci yaşamayı başaran 27 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası’ndaki rövanş mücadelesinde zaferi getiren tek golü atmıştı.

Ligde rakip fileleri şu ana kadar 8 kez sallayan Brezilyalı futbolcu, Göztepe karşısında da Kadıköy’de tribünleri coşturmak istiyor. Ligin ilk yarısının son iki maçı olan Karabükspor ve Konyaspor maçlarında fileleri havalandıramayan yıldız futbolcuyu Kocaman’ın, forvette şans vereceği Soldado’ya yakın oynatması bekleniyor.


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