Giuliano golün peşinde

Sezon başında Zenit’ten
transfer edilen ve normalde orta saha oyuncusu olarak alınan Giuliano,
attığı gollerle bir anda Fenerbahçe
’nin hücumdaki en etkili silahı haline gelmişti.
2018’de de gol sevinci yaşamayı başaran 27 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor
ile oynanan Türkiye Kupası’
ndaki rövanş mücadelesinde zaferi getiren tek golü atmıştı.
Ligde rakip fileleri şu ana kadar 8 kez sallayan Brezilyalı futbolcu, Göztepe
karşısında da Kadıköy’de tribünleri coşturmak istiyor. Ligin ilk yarısının son iki maçı olan Karabükspor
ve Konyaspor
maçlarında fileleri havalandıramayan yıldız futbolcuyu Kocaman’ın, forvette şans vereceği Soldado’ya yakın oynatması bekleniyor.
Erdinç Şahin