Giuliano golün peşinde

Erdinç Şahin

Sezon başındatransfer edilen ve normalde orta saha oyuncusu olarak alınanattığı gollerle bir anda’nin hücumdaki en etkili silahı haline gelmişti.2018’de de gol sevinci yaşamayı başaran 27 yaşındaki oyuncu,ile oynananndaki rövanş mücadelesinde zaferi getiren tek golü atmıştı.Ligde rakip fileleri şu ana kadar 8 kez sallayan Brezilyalı futbolcu,karşısında da Kadıköy’de tribünleri coşturmak istiyor. Ligin ilk yarısının son iki maçı olanvemaçlarında fileleri havalandıramayan yıldız futbolcuyu Kocaman’ın, forvette şans vereceği Soldado’ya yakın oynatması bekleniyor.