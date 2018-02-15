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Giuliano'nun milli takım forması tehlikede

Dünya Kupası’nda forma giymek isteyen Giuliano’nun şansının halen garanti olmadığı belirtildi. Brezilya basını, Giuliano’nun forma konusunda rakibinin olduğunu yazdı

Giuliano'nun milli takım forması tehlikede
Brezilya Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası’na yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Tite, oluşturacağı 23 kişilik kadroyu büyük ölçüde kafasında belirledi.
 
Brezilya basınına yansıyan haberlerde, Tite’nin bölge bölge tüm futbolcuları kafasında hazır hale getirdiliği aktarıldı. Şu an için sadece stoper, sağ bek ve orta saha bölgesinde bazı belirsizliklerin olduğu kaydedildi.

Tite’nin özellikle orta sahada iki isim üzerinde durduğu vurgulanırken, Fenerbahçeli Giuliano’nun yerinin garanti olmadığı dile getirildi.
 

ARTUR'LA GIULIANO ARASINDA REKABET


Giuliano’nun Fenerbahçe’deki durumu takip edilirken, Gremio’da oynayan Artur’un da bir diğer önemli aday olduğu belirtildi. Buna göre, Giuliano ve Artur arasında ciddi bir forma rekabeti olduğu yazıldı.

Geniş kadroda olacakları belirtilen iki futbolcunun 23 kişilik listeye girmek için yarışacakları dile getirildi. Tite’nin ya Giuliano’yu ya da Artur’dan birini alacağı bildirildi. 
 
Giuliano’nun bilhassa Fenerbahçe’deki performansının ve Mart ayında yapılacak hazırlık maçlarının etkisinin büyük olacağı ifade edildi. 

Skorer


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