Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlar bir hayli fazla.
 

Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena
Sarı-Lacivertli ekipte 6 sakat bulunurken 2 isim de ağrıları sebebiyle tedavi ediliyor. 

Sezon başında sakatlanan ve sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek ile sol arka üst adelede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları olduğu için 3 ay takımdan uzak kalan Yiğithan Güveli'nin haricinde ligin18'inci haftasında oynanan Göztepe maçında sol omzu çıkan Giuliano, sağ arka üst adalesinde 2'nci derece yırtık bulunan Şener Özbayraklı, sağ arka alt adeledesinde 2'nci derce yırtık bulunan Luis Neto, 21'inci haftada oynanacak Medipol Başakşehir maçına kadar takımı yalnız bırakacak.

Sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunan Janssen'in bu haftaki Trabzonspor maçında forma bulması mümkün olmazken, dünkü idmana sol diz ağrısı olduğu için tedbir amaçlı çıkmayan Martin Skrtel dinlendirilip tedavi edildi. Dünkü idmanda yorgunluğa bağlı ağrıları yüzünden çıkmayan Volkan Demirel ise bugünkü idmanda takımla çalışmalara devam edecek.
 

SAVUNMAYA UYARI


Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi defans oyuncularını uyararak, "Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz" ifadesini kullandı.
 

VALBUENA GÖREVE...


Fenerbahçe'de sakat olan Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena görev yapacak. Aykut Kocaman yedek bıraktığı Fransız oyuncuya bu kez özel görevler verecek. Kocaman, Alper Potuk'tan da tamamen maça konsantre olmasını istedi ve yetenekli oyuncudan ikinci yarıda faydalanacağını belirterek kendisini hazır tutmasını söyledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Balıkesirspor Baltok'tan Fair Play'lik harekete teşekkür

Balıkesirspor Baltok'tan Fair Play'lik harekete teşekkür
Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek
Gençlerbirliği'nde 5 kritik maç öncesi ince hesaplar

Gençlerbirliği'nde 5 kritik maç öncesi ince hesaplar
Arda Turan, Karabükspor karşısında ilk 11'de

Arda Turan, Karabükspor karşısında ilk 11'de
Atiker Konyaspor’dan Demba Ba’ya kanca

Atiker Konyaspor’dan Demba Ba’ya kanca
Volkan Şen, Yunanistan'dan AEK'ya transfer oluyor

Volkan Şen, Yunanistan'dan AEK'ya transfer oluyor
İşte Fatih Terim'in ilk transferi: Jose Holebas

İşte Fatih Terim'in ilk transferi: Jose Holebas
Vincent Janssen 1 ay daha yok

Vincent Janssen 1 ay daha yok
Paris Saint-Germain’in kalecisi Kevin Trapp’ın sevgilisinden yatak odası itirafları!

Paris Saint-Germain’in kalecisi Kevin Trapp’ın sevgilisinden yatak odası itirafları!
Burak’a niyet Fellaini’ye kısmet! Victoria Bonya...

Burak’a niyet Fellaini’ye kısmet! Victoria Bonya...
Tuvalette Arda Turan kuyruğu

Tuvalette Arda Turan kuyruğu