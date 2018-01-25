Sarı-Lacivertli ekipte 6 sakat bulunurken 2 isim de ağrıları sebebiyle tedavi ediliyor.
Sezon başında sakatlanan ve sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek
ile sol arka üst adelede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları olduğu için 3 ay takımdan uzak kalan Yiğithan Güveli'nin
haricinde ligin18'inci haftasında oynanan Göztepe
maçında sol omzu çıkan Giuliano,
sağ arka üst adalesinde 2'nci derece yırtık bulunan Şener Özbayraklı,
sağ arka alt adeledesinde 2'nci derce yırtık bulunan Luis Neto,
21'inci haftada oynanacak Medipol Başakşehir
maçına kadar takımı yalnız bırakacak.
Sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunan Janssen'in
bu haftaki Trabzonspor
maçında forma bulması mümkün olmazken, dünkü idmana sol diz ağrısı olduğu için tedbir amaçlı çıkmayan Martin Skrtel
dinlendirilip tedavi edildi. Dünkü idmanda yorgunluğa bağlı ağrıları yüzünden çıkmayan Volkan Demirel
ise bugünkü idmanda takımla çalışmalara devam edecek.
SAVUNMAYA UYARI
Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi defans oyuncularını uyararak, "Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz" ifadesini kullandı.
VALBUENA GÖREVE...
Fenerbahçe
'de sakat olan Giuliano'nun
yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena
görev yapacak. Aykut Kocaman
yedek bıraktığı Fransız oyuncuya bu kez özel görevler verecek. Kocaman, Alper Potuk'tan da tamamen maça konsantre olmasını istedi ve yetenekli oyuncudan ikinci yarıda faydalanacağını belirterek kendisini hazır tutmasını söyledi.
Erdinç Şahin