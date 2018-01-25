Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena

SAVUNMAYA UYARI

VALBUENA GÖREVE...

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertli ekipte 6 sakat bulunurken 2 isim de ağrıları sebebiyle tedavi ediliyor.Sezon başında sakatlanan ve sol ön çapraz bağı kopanile sol arka üst adelede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları olduğu için 3 ay takımdan uzak kalanharicinde ligin18'inci haftasında oynananmaçında sol omzu çıkansağ arka üst adalesinde 2'nci derece yırtık bulunansağ arka alt adeledesinde 2'nci derce yırtık bulunan21'inci haftada oynanacakmaçına kadar takımı yalnız bırakacak.Sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunanbu haftakimaçında forma bulması mümkün olmazken, dünkü idmana sol diz ağrısı olduğu için tedbir amaçlı çıkmayandinlendirilip tedavi edildi. Dünkü idmanda yorgunluğa bağlı ağrıları yüzünden çıkmayanise bugünkü idmanda takımla çalışmalara devam edecek.Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi defans oyuncularını uyararak, "Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz" ifadesini kullandı.'de sakat olanyerine 10 numara pozisyonundagörev yapacak.yedek bıraktığı Fransız oyuncuya bu kez özel görevler verecek. Kocaman, Alper Potuk'tan da tamamen maça konsantre olmasını istedi ve yetenekli oyuncudan ikinci yarıda faydalanacağını belirterek kendisini hazır tutmasını söyledi.