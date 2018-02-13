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Giuliano tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı


“Rusya’ya gidecek kadroda olup olmayacağım belli değil. Ben şu an Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Şampiyonluk kupasını, Dünya Kupası’ndan daha fazla istiyorum!”

Giuliano tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra Giuliano, formayı almak için kavga ettiğini itiraf etmişti. Brezilyalı futbolcu, soyunma odasında ise arkadaşlarına samimi bir konuşma yapıp, "Bu ailenin önemli bir parçası olduğumu bana hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemi bu zor maçta yalnız bırakamazdım. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.
 

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEME PAHASINA


Dönüşü ile hücuma zenginlik katan Giuliano'nun Dünya Kupası kadrosunda yer almama pahasına bu maça çıktığı öğrenildi.

Sağlık heyeti, "Yeniden sakatlanırsan 3 ay sahalardan uzak kalırsın. Dünya Kupası'nı bile kaçırabilirsin" uyarısı yaptı. Ancak Brezilyalı yıldız, "Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğime milli takım hocası karar verecek. Ben şu an Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Şampiyonluk kupasını dünya kupasından çok istiyorum. Taraftarın bana olan sevgisine karşılık vermek zorundayım" diyerek Aykut Kocaman'dan formayı aldı.

Sabah
 


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