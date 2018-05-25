Giyilebilir teknoloji pazarı büyümeye devam ediyor

Giyilebilir teknoloji pazarında son durumu gösteren rakamlar paylaşıldı. Giyilebilir teknolojiler pazarında zirveyi Apple ve Xiaomi paylaşıyor.

Pazar araştırma şirketi Canalys, giyilebilir teknoloji pazarı ile ilgili son raporunu yayınladı. 2018’in ilk çeyreğindeki satış rakamları göz önüne alınarak hazırlanan rapor, giyilebilir cihaz pazarının büyümeye devam ettiğini gösterdi. Bu pazarda zirveyi ise Apple ve Xiaomi paylaşıyor.

Bu pazarda en büyük paya sahip şirketler listesinde Apple ve Xiaomi’yi sırasıyla Fitbit, Garmin ve Huawei izliyor. Apple’ın satışlarını üçüncü nesil Apple Watch taşırken, Xiaomi’nin satışlarının yüzde 90’ı Mi Band serisinden geldi.

Giyilebilir teknoloji pazarında gelirin yüzde 80’i akıllı saatlerden elde edilirken, akıllı bileklik satışları da yükselişini sürdürdü. Akıllı bileklik satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 35 artış gösterdi.

Apple özelliklere LTE destekli Apple Watch satışları ile büyük başarı yakaladı. LTE destekli akıllı saatlerin yaygınlaşması, operatör şirketleri için de yeni bir gelir kapısı açtı.



