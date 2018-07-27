Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu'nun romantik kutlaması
'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında tanışıp 'Survivor' yarışmasından sonra evlenen Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, şu günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor
Çift, önceki gün 7. evlilik yıl dönümünü kutladı. Gizem Hatipoğlu, eşi Hakan Hatipoğlu ile çekildiği romantik kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
'CANIM KOCAM'
Gizem Hatipoğlu, paylaşımına "7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım kocacım. Büyüyen ailemiz ile hep güzel günlere inşallah. Güzel dileklerini gönderen herkese teşekkürler" notunu düştü.
Hakan Hatipoğlu da düğün karelerinden birini paylaşıp, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.