Gizem Karaca'dan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin afişine tepki

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

"EN FARKLI DENEYİM"

VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR?

Ertem Eğilmez'in 1977 yapımı Gülen Gözler filmindeki performansıyla Şener Şen, "Vecihi" lakabıyla zihinlere kazınmıştı.

Çiğdem Saltık

Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi'un hayatını konu edinenadlı filmin yönetmeni'un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi.Hürkuş'un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Kudret Sabancı, "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu" diye konuştu.Filmde "" karakterini canlandırande oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek, "Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır" ifadelerini kullandı.Başrol oyuncularındanise filmin duygusal tarafında yer aldığını vurgulayarak, "Gerçekten çok severek oynadık. İlk kez bir dönem filminde oynadım. O yüzden kendimi görünce heyecanlandım. Filmin her saniyesi bizim için çok değerliydi. Yaşadığım en farklı set deneyimim oldu" dedi. Afişle ilgili de konuşan Karaca, “Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek" dedi.Vecihi Hürkuş, 1896 - 1969 yılları arasında yaşamış Türk pilot, mühendis ve müteşebbistir. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan Hürkuş, Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretmiştir.