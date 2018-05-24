Gizem Karaca sessizliğini bozdu

Gizem Karaca'ya hapis kararıyla ilgili sorulara "5 sene önce olmuş bir durum. Tekrar gündeme geldiği için çok konuşuluyor. Avukatım gerekli açıklamaları yaptı, özellikle basına açıklama yapıldı. Konu yargıtay sürecinde" cevabını verdi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

ÇAĞATAY ULUSOY GİZEM KARACA VE CENK EREN'E HAPİS

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.