Gizem Kayalı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sinan Akçıl ile Buse Narcı 20 gün aşk yaşadıktan sonra ayrıldı. Boş durmayan Sinan Akçıl 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı ile aşka yelken açtı. Bu sürpriz aşk sonrası 23 yaşındaki ünlü model hakkındaki bilgiler merak edilirken "Gizem Kayalı kimdir?" sorusu gündem oldu.

GİZEM KAYALI KİMDİR?

Doğum yeri Kırklareli olan Gizem Kayalı 1994 doğumlu ve lise mezunu. 1.83 boyunda olan Gizem Kayalı evlilik hakkında şu sözleri söyledi, “Evlilik çok önemli bir müessese. Zamanı geldiğinde tabi ki düşünüyorum. Karşıma doğru biri çıktığında hayatımı paylaşabileceğime inandığım biriyle neden olmasın. Çocuk sahibi olmak çok isterim çocukları çok severim, ama bunun için önce doğru bir evlilik yapmam gerek.” Hala öğrenciliği devam eden Gizem Kayalı İstanbul Üniversitesi Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi bölümünde okumakta.



