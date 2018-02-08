Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?

Gizem Kurtulan
1994 yılında Bursa Mustafakemalpaşa'da dünyaya geldi. Pilates eğitmenliği yapan Gizem Kurtulan
bekar ve ınstagram hesabına bakılacak olursa özel hayatında biri yer almıyor.
Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan
, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun.
Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan
, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.
Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan dereceye de girmiş.
Gizem Kurtulan
'ın Instagram hesabı da sade ve sıradan hayatının yansıması.
Ailesiyle ilgili görüntülere yer vermeyen Gizem Kurtulan
, varsa sevgilisi onu da gizliyor.
Çiğdem Saltık