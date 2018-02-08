Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?

Çiğdem Saltık

1994 yılında Bursa Mustafakemalpaşa'da dünyaya geldi. Pilates eğitmenliği yapanbekar ve ınstagram hesabına bakılacak olursa özel hayatında biri yer almıyor.Doğayı ve gezmeyi çok seven, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun.Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan dereceye de girmiş.'ın Instagram hesabı da sade ve sıradan hayatının yansıması.Ailesiyle ilgili görüntülere yer vermeyen, varsa sevgilisi onu da gizliyor.