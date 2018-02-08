Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?

Survivor gönüllüler takımında yer alan Gizem Kurtulan en sıradan karakterlerden biri. Aslen Bursalı olan Gizem Kurtulan ailesini ve sevgilisini Instagram hesabında gizlemeyi tercih etmiş. Gizem Kurtulan'ın işi ve özgeçmişi de pek dikkat çekici değil. İşte en sıradan Survivor kızı Gizem Kurtulan...

Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?
Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa Mustafakemalpaşa'da dünyaya geldi. Pilates eğitmenliği yapan Gizem Kurtulan bekar ve ınstagram hesabına bakılacak olursa özel hayatında biri yer almıyor.

Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun.



Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.

Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan dereceye de girmiş.

Gizem Kurtulan'ın Instagram hesabı da sade ve sıradan hayatının yansıması.

Ailesiyle ilgili görüntülere yer vermeyen Gizem Kurtulan, varsa sevgilisi onu da gizliyor.








 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer perişan halde! Serpil Örümcer nasıl bu hale geldi?

Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer perişan halde! Serpil Örümcer nasıl bu hale geldi?
Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı

Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı
Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir

Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir
Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu: Cem Karaca kimdir?

Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu: Cem Karaca kimdir?
Demet Akalın'ın yazım yanlışlarını düzelten hesap: Demet Akalın tercümanı

Demet Akalın'ın yazım yanlışlarını düzelten hesap: Demet Akalın tercümanı

Metin Hara takipçisine ayar verdi

Metin Hara takipçisine ayar verdi
Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!
amfAR'ın galasına Halsey damgası

amfAR'ın galasına Halsey damgası
Yabancılarla evlenen 10 Türk ünlü!

Yabancılarla evlenen 10 Türk ünlü!
Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?