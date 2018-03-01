Gizemi gittikçe artan vir vaka: Pessoa Yaşadı mı?

Senim Tanay

Son yüzyılda şöhreti de ardında bıraktığı gizem de gittikçe artan bir “vaka” Pessoa. Pizarro’nun insanüstü bir çabayla yazdığı bu kitap yalnızca bir Pessoa incelemesi değil, yazarın “sandığı”nda kalan binlerce sayfanın düzenlenmesi için yaratılmış bir “editörlük bilimi” kitabı aynı zamanda.Türkçede ilk kez okuyacağınız Pessoa öyküleriyle birlikte. Keyfini çıkarın."Ben beni yazıyorum, yaşamaktan dikkatimi dağıtabilmek için.AlakargaJeronimo PizarroSerhat Tunca373Şubat 201830 TL