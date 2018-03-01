Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Gizemi gittikçe artan vir vaka: Pessoa Yaşadı mı?

Felsefeci, eleştirmen ve dünyaca tanınmış Pessoa uzmanı Jerónimo Pizarro unutulmaz, göz kamaştırıcı yetkinlikte bir Pessoa incelemesi kaleme almış: "Pessoa Yaşadı Mı?"

Gizemi gittikçe artan vir vaka: Pessoa Yaşadı mı?
Son yüzyılda şöhreti de ardında bıraktığı gizem de gittikçe artan bir “vaka” Pessoa. Pizarro’nun insanüstü bir çabayla yazdığı bu kitap yalnızca bir Pessoa incelemesi değil, yazarın “sandığı”nda kalan binlerce sayfanın düzenlenmesi için yaratılmış bir “editörlük bilimi” kitabı aynı zamanda.

Türkçede ilk kez okuyacağınız Pessoa öyküleriyle birlikte. Keyfini çıkarın.

"Ben beni yazıyorum, yaşamaktan dikkatimi dağıtabilmek için.
Fernanado Pessoa"

Yayınevi: Alakarga
Yazar: Jeronimo Pizarro
Çevirmen: Serhat Tunca
Sayfa: 373
1.Basım: Şubat 2018
Fiyat: 30 TL

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İclal Aydın yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in çıkışını kutladı!

İclal Aydın yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in çıkışını kutladı!
Uluslararası CNR Kitap Fuarı 10 Mart’ta başlıyor

Uluslararası CNR Kitap Fuarı 10 Mart’ta başlıyor
Ankara Kitap Fuarı'na rekor ziyaretçi

Ankara Kitap Fuarı'na rekor ziyaretçi
Zeynep Bugay'ın ilk romanı 'Sevgili Nasıl Bulunur?' raflarda

Zeynep Bugay'ın ilk romanı 'Sevgili Nasıl Bulunur?' raflarda
Çocuklara doğayı sevdirecek yeni kahraman 'Hebo' raflarda

Çocuklara doğayı sevdirecek yeni kahraman 'Hebo' raflarda

Ünsüz Youtuber'ın Günlüğü...

Ünsüz Youtuber'ın Günlüğü...
Arapça Kitap Günleri'ne II. Abdülhamid damga vuracak

Arapça Kitap Günleri'ne II. Abdülhamid damga vuracak
Nazım Hikmet'in cep defterinden 5 bininci kitap çıktı

Nazım Hikmet'in cep defterinden 5 bininci kitap çıktı
İclal Aydın'dan yeni roman: Üç Kız Kardeş

İclal Aydın'dan yeni roman: Üç Kız Kardeş
Bu kitap bilinmeyen Barış Manço'yu anlatıyor

Bu kitap bilinmeyen Barış Manço'yu anlatıyor

Çocuk kitap günleri başlıyor

Çocuk kitap günleri başlıyor