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Gizemli kız merakı Çorum sınırlarını aştı

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızı görme veya yakalama umuduyla çevre illerden de insanlar gelmeye başladı.

Gizemli kız merakı Çorum sınırlarını aştı
Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. 
Olayın medyada geniş yer bulmasının ardından bölge halkı da Ulu Mezarlık'a akın etti. Bazı vatandaşlar gizemli kızı yakalamak için seferber oldu. Bazıları ise, kızın ağladığı mezarın başına gelip, dualar etti. Seyyar satıcılar da mezarlık önüne tezgah kurdu.

Genç kızın yakalanması için polis geniş güvenlik önlemi alırken, bir ağaca da Fatma Ç.'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.



ÜNÜ İL SINIRLARINI AŞTI

Gizemini koruyan genç kızın ünü, il sınırlarını da aştı. Dün gece yine kalabalık bir grup, mezarlığa girerek ellerinde fener, mezarların arasında gizemli kızı aradı. Aramalara, çevre illerden gelen gruplar da katıldı. Bazıları mezar taşlarının arkalarına saklanarak kızı bekledi. İl dışından gelenler, sabaha kadar, mezarlıkta nöbet tuttu. Ancak genç kızın izine rastlanmadı.



Mezarlıktaki gizemli kızla konuştuğunu iddia eden görevli konuştu!Mezarlıktaki gizemli kızla konuştuğunu iddia eden görevli konuştu!


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