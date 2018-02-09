Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü

Konya'da Halit Kılıçer (30), kendisini aldattığını iddia ettiği karısı Asiye Kılıçer’i (31) tabancayla öldürüp karısının ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu Adem Kılıçer’i (31) de yaraladı. Daha sonra da başına ateş ederek intihar etti. Halit Kılıçer’in üzerinden eşinin kendisine yazdığı tahmin edilen "Halit'imi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim" yazılı not çıktı

09 Şubat 2018, Cuma 13:50
Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü
Konya Ereğli’de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, karısı Asiye’nin cep telefonuna gelen mesajlardan kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp amcasının oğluyla yüzleştirmek için arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Halit Kılıçer, Adem Kılıçer’in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte geldikleri Bayrak Oğul’un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye’yi başına ateş ederek öldürdü. Ardından da tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak Oğul da panikle otomobili durdurup polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer’in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GİZLİ AŞKI İTİRAF MI ETTİ?

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer’in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen "Ben namussuzun birisiyim. Çok kötü bir şey yaptım. Halit'imi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halit'im, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halit'im, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim, tek sana kıyamazdım, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım" yazılı not bulundu.
 


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