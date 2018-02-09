Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

GİZLİ AŞKI İTİRAF MI ETTİ?

Senim Tanay

Konya Ereğli’de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, karısı Asiye’nin cep telefonuna gelen mesajlardan kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp amcasının oğluyla yüzleştirmek için arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte kent merkezindeki kamyon garajına geldi.Burada Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Halit Kılıçer, Adem Kılıçer’in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte geldikleri Bayrak Oğul’un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.Otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye’yi başına ateş ederek öldürdü. Ardından da tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak Oğul da panikle otomobili durdurup polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer’in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer’in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilenyazılı not bulundu.