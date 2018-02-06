Gizlice karısının böbreğini sattı

Hindistan'da bir adam, kendisine vaat edilen 'başlık parasının' ödenmemesi gerekçesiyle karısının böbreğini gizlice sattı

06 Şubat 2018, Salı 19:13
Gizlice karısının böbreğini sattı
Hindistan Times Gazetesi'nin haberine göre, Batı Bengal eyaletinde yaşayan Rita Sarkar isimli kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

12 yıl önce evlenen Rita Sarkar'ın ailesi, kızlarının kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar 'başlık parası' ödemeyi kabul etti ancak  Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri 'başlık parasını' ödeyemedi.
 
Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi  amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe  götürüldü.
 

AĞRILARI ARTTI ANCAK KADINI HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

 
Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının  dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları  daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.
 

DOKTOR SAĞ BÖBREĞİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ


Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve  ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz  akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ  böbreğinin olmadığı söyledi.
 
Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden  ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık  parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.
 
Rita, ailesinin 3 bin dolarlık 'başlık parasını' ödeyememesi  nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise  başvurdu.
 

İŞ ADAMINA SATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER


Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi  gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita  Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı  ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.
 
Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık parası ödüyor.

 


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