GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından sürdürülen "Kardeş Okula Destek" kampanyası çerçevesinde Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Okul Müdürü Enver Demir'e çeşitli araç ve gereçlerden oluşan hediye paketleri teslim edildi
Sosyal sorumluluk projelerinin başarıyla yürütüldüğünü ifade eden GKV Özel Ortaokulu Öğrenci Temsilcisi İsmet Cem Kılıç ve yardımcısı Rona Karakaş, bundan sonraki süreçte de çeşitli okullara aynı kapsamda destek sağlanacağını, kurumlar arasında koordineli olarak birlik ve beraberliğin sürdürülmesine yönelik çalışmaların da devam edeceğini ifade etti.
DHA