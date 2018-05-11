Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından sürdürülen "Kardeş Okula Destek" kampanyası çerçevesinde Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Okul Müdürü Enver Demir'e çeşitli araç ve gereçlerden oluşan hediye paketleri teslim edildi

GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi aracılığıyla yürütülen proje kapsamında GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap, giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi tespit edilen ihtiyaçlar alındı. GKV Özel Ortaokulu Okul Temsilcisi İsmet Cem Kılıç, Okul Temsilci Yardımcısı Rona Karakaş, GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nevra Erserim, Suzan Dağcı ve Aslı Sertkaya Mehmet Çolakoğlu, Ortaokulu Müdürü Enver Demir´i ziyaret ederek alınan tüm hediyeleri kardeş okula teslim etti.

Sosyal sorumluluk projelerinin başarıyla yürütüldüğünü ifade eden GKV Özel Ortaokulu Öğrenci Temsilcisi İsmet Cem Kılıç ve yardımcısı Rona Karakaş, bundan sonraki süreçte de çeşitli okullara aynı kapsamda destek sağlanacağını, kurumlar arasında koordineli olarak birlik ve beraberliğin sürdürülmesine yönelik çalışmaların da devam edeceğini ifade etti.

DHA
 


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