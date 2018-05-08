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Global ilaç sektöründe 18 yılın en büyük şirket birleşmesi

Japon ilaç üreticisi Takeda, Shire`ı 62,42 milyar dolara satın alacak. Hissedarların onay vermesi halinde bu global ilaç sektöründe 2000 yılından bu yana görülen en büyük birleşme olacak

08 Mayıs 2018, Salı 16:06
Global ilaç sektöründe 18 yılın en büyük şirket birleşmesi
Japon ilaç üreticisi Takeda Pharma, İrlanda şirketi Shire'ı satın almak için 62,42 milyar dolar ödeyecek.
 
Japon ilaç üreticisi Takeda Pharma, İngiltere'de Shire'ı satın almak için teklifinin nakit bölümünü hisse başına 30,33 dolar seviyesine yükselterek toplam 62,42 milyar dolar karşılığında anlaşmaya vardı. 
 
Shire hissedarları varılan anlaşma ile hisse başına 30,33 dolar nakitin yanı sıra, 0,839 yeni Takeda hissesi alacak. Shire hissedarları, Takeda ile birleşmenin ortaya çıkaracağı yeni şirketin yaklaşık yarısına da sahip olacak. 
 
Hissedarların onay vermesi halinde bu global ilaç sektöründe 2000 yılından bu yana görülen en büyük birleşme olacak.


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